Fête de la Pomme Rue de la Gare Ségrie

Informations pratiques

Ségrie

Fête de la Pomme

Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir la Fête de la Pomme à Ségrie sur le site de l’ancienne gare !

Venez passer une journée conviviale autour des saveurs et traditions locales !

Au programme :

– vide-greniers (emplacement gratuit)

– exposition et démonstrations agricoles à l’ancienne sur le thème « Le bois »

– démonstration de fabrication de cidre, d’ensilage de maïs et de battage de trèfle à l’ancienne

– fabrication et vente de fouasses dans un four à bois mobile

– animations commerciales et artisanales des entreprises locales

– animations pour enfants

– moules/frites ou boudin noir ou rôti de porc, buvette et restauration sur place / ventre de pommes, crêpes, jus de pomme, vinaigre, boudin noir

Entrée libre. Renseignements et réservations au 07 87 06 69 80 ou via le formulaire de contact.

Organisé par l’Association des Bercons. .

Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 lorette.lepinette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Apple Festival in Ségrie on the site of the old station!

L’événement Fête de la Pomme Ségrie a été mis à jour le 2026-09-11 par OT des Alpes Mancelles