Fête de la Pomme

Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Pour la Fête de la Pomme, Les Kiwanis de Vernon Claude Monet répondent présents et vous invitent à Venir Croquer la Pomme pour découvrir ou redécouvrir les Talents de notre Territoire avec une trentaine d’exposants et des animations.

La Fête de la Pomme revient en force pour célébrer sa dixième édition à l’Espace Philippe-Auguste.

Cette année, l’événement promet un spectacle inédit avec des installations monumentales, des géants colorés et des danseurs suspendus.

Petits et grands pourront profiter d’ateliers variés peinture, céramique, photographie, jardinage, maquillage ou création de bijoux mais aussi de nombreuses nouveautés comme un casino, un espace jeux de société et un coin sportif.

Une trentaine d’exposants, des food-trucks et des artisans animeront cette journée festive et gourmande.

Fidèle à son esprit solidaire, la Fête de la Pomme vise à récolter des fonds au profit des enfants, notamment pour des actions menées avec Solidarité Partage et l’IME de Tilly. .

Espace Philippe-Auguste Vernon 27200 Eure Normandie kiwanis.vernon@gmail.com

L’événement Fête de la Pomme Vernon a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération