Fête de la Pommeraie Parc du Landry Rennes

Fête de la Pommeraie Parc du Landry Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la Pommeraie Parc du Landry Rennes Dimanche 5 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un nouveau nom, une nouvelle fête, un nouvel élan ! La fête de notre quartier, qui alterne tous les 2 ans, avec la Ballade avec Brassens, change une nouvelle fois de nom. D’abord dénommée « Fête de l…

Un nouveau nom, une nouvelle fête, un nouvel élan !

La fête de notre quartier, qui alterne tous les deux ans, avec la Ballade avec Brassens, change une nouvelle fois de nom. D’abord dénommée La Fête de la Pomme, puis La Fête des Bricoles, elle réintègre le parc du Landry et prend le nom de La Fête de la Pommeraie.

Une fête familiale, festive et conviviale, axée autour de la pomme avec :

• la Société d’Horticulture 35 : atelier et exposition autour de la pomme

• la visite commentée du verger

• une démonstration de pressage des pommes

Des intermèdes musicaux avec :

• le duo Les Voyous

• la fanfare La Bande Originale

• le groupe Night of the Panda

• le clown Gribouille

• l’orgue de Barbarie de Daniel Ménager

Des animations tout public avec :

• des jeux en bois

• une structure gonflable

• une bibliothèque de rue éphémère autour du jardinage et de la cuisine

Des espaces restauration avec une buvette et un stand de crêpes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

1

0299531283 accueil@maisonduronceray.fr https://fabriquecitoyenne.fr/events/fete-de-la-pommeraie

Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine