Fête de la poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Fête de la poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 22 février 2026.
Fête de la poterie
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Marché de potiers, démonstration de cuisson au raku, cuisson de poteries dans le four à céramiques du prieuré, démonstrations de forge et de vannerie, animations pour les enfants .
Conférence de Charles-Edouard de Broin sur le Log Cabin.
Spectacle autour du feu par l’association Celtib’Arts à 16h30.
Entrée gratuite .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la poterie
L’événement Fête de la poterie Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-17 par ECOMUSEE DU PERCHE