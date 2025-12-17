Fête de la poterie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Fête de la poterie

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Marché de potiers, démonstration de cuisson au raku, cuisson de poteries dans le four à céramiques du prieuré, démonstrations de forge et de vannerie, animations pour les enfants .

Conférence de Charles-Edouard de Broin sur le Log Cabin.

Spectacle autour du feu par l’association Celtib’Arts à 16h30.

Entrée gratuite .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

English : Fête de la poterie

