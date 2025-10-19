Fête de la poule et des jardins Ajoncourt

Fête de la poule et des jardins Ajoncourt dimanche 19 octobre 2025.

Fête de la poule et des jardins

Ajoncourt Moselle

Comme chaque année depuis plus de 10 ans venez découvrir les exposants qui proposeront graines, plantes et collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin et poules de collection

Au programme Produits locaux, Jeux, conférences et expositions.

Restauration sur place

Entrée libre

Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du SaulnoisTout public

Ajoncourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11 tourisme@cc-saulnois.fr

English :

As every year for over 10 years, come and discover the exhibitors who will be selling seeds, plants and plant collections, tools, garden furniture and decoration, and collectors’ hens

On the program: local products, games, conferences and exhibitions.

Catering on site

Free admission

This event is organized in partnership with the Communauté de Communes du Saulnois

German :

Wie jedes Jahr seit über 10 Jahren kommen Sie und entdecken Sie die Aussteller, die Samen, Pflanzen und Pflanzensammlungen, Werkzeuge, Gartenmöbel und -dekoration und Sammlerhühner anbieten

Auf dem Programm: lokale Produkte, Spiele, Vorträge und Ausstellungen.

Verpflegung vor Ort

Freier Eintritt

Diese Veranstaltung wird in Partnerschaft mit der Communauté de Communes du Saulnois organisiert

Italiano :

Come ogni anno da 10 anni a questa parte, venite a scoprire gli espositori che venderanno semi, piante e collezioni di piante, attrezzi, mobili e decorazioni da giardino e polli da collezione

In programma: prodotti locali, giochi, conferenze e mostre.

Ristorazione in loco

Ingresso libero

Questo evento è organizzato in collaborazione con la Communauté de Communes du Saulnois

Espanol :

Como cada año desde hace 10, venga a descubrir a los expositores que venderán semillas, plantas y colecciones de plantas, herramientas, mobiliario y decoración de jardín y pollos de colección

En el programa: productos locales, juegos, conferencias y exposiciones.

Restauración in situ

Entrada gratuita

Este evento está organizado en colaboración con la Communauté de Communes du Saulnois

L’événement Fête de la poule et des jardins Ajoncourt a été mis à jour le 2025-08-17 par OT DU PAYS SAULNOIS