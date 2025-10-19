Fête de la poule et des jardins Ajoncourt
Fête de la poule et des jardins Ajoncourt dimanche 19 octobre 2025.
Fête de la poule et des jardins
Ajoncourt Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Comme chaque année depuis plus de 10 ans venez découvrir les exposants qui proposeront graines, plantes et collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin et poules de collection
Au programme Produits locaux, Jeux, conférences et expositions.
Restauration sur place
Entrée libre
Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Communauté de Communes du SaulnoisTout public
0 .
Ajoncourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11 tourisme@cc-saulnois.fr
English :
As every year for over 10 years, come and discover the exhibitors who will be selling seeds, plants and plant collections, tools, garden furniture and decoration, and collectors’ hens
On the program: local products, games, conferences and exhibitions.
Catering on site
Free admission
This event is organized in partnership with the Communauté de Communes du Saulnois
German :
Wie jedes Jahr seit über 10 Jahren kommen Sie und entdecken Sie die Aussteller, die Samen, Pflanzen und Pflanzensammlungen, Werkzeuge, Gartenmöbel und -dekoration und Sammlerhühner anbieten
Auf dem Programm: lokale Produkte, Spiele, Vorträge und Ausstellungen.
Verpflegung vor Ort
Freier Eintritt
Diese Veranstaltung wird in Partnerschaft mit der Communauté de Communes du Saulnois organisiert
Italiano :
Come ogni anno da 10 anni a questa parte, venite a scoprire gli espositori che venderanno semi, piante e collezioni di piante, attrezzi, mobili e decorazioni da giardino e polli da collezione
In programma: prodotti locali, giochi, conferenze e mostre.
Ristorazione in loco
Ingresso libero
Questo evento è organizzato in collaborazione con la Communauté de Communes du Saulnois
Espanol :
Como cada año desde hace 10, venga a descubrir a los expositores que venderán semillas, plantas y colecciones de plantas, herramientas, mobiliario y decoración de jardín y pollos de colección
En el programa: productos locales, juegos, conferencias y exposiciones.
Restauración in situ
Entrada gratuita
Este evento está organizado en colaboración con la Communauté de Communes du Saulnois
L’événement Fête de la poule et des jardins Ajoncourt a été mis à jour le 2025-08-17 par OT DU PAYS SAULNOIS