Fête de la préhistoire Teyjat
Fête de la préhistoire Teyjat samedi 15 août 2026.
Fête de la préhistoire
Teyjat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Journée organisée autour de la préhistoire avec conférences (10h30/14h30 et 16h30), jeux divers, tombola, repas le midi sur réservation, crêpes et gâteaux, visite gratuite de l’espace muséographique Pierre Bourrinet.
Journée organisée autour de la préhistoire avec conférences (10h30/14h30 et 16h30), jeux divers, tombola, repas le midi sur réservation, crêpes et gâteaux, visite gratuite de l’espace muséographique Pierre Bourrinet. .
Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 74 21
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English : Fête de la préhistoire
Day organized around prehistory with lectures, various games, tombola, meal, pancakes and cakes, free visit to the Pierre Bourrinet museum.
L’événement Fête de la préhistoire Teyjat a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin