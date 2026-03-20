Fête de la préhistoire

Teyjat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Journée organisée autour de la préhistoire avec conférences (10h30/14h30 et 16h30), jeux divers, tombola, repas le midi sur réservation, crêpes et gâteaux, visite gratuite de l’espace muséographique Pierre Bourrinet.

Journée organisée autour de la préhistoire avec conférences (10h30/14h30 et 16h30), jeux divers, tombola, repas le midi sur réservation, crêpes et gâteaux, visite gratuite de l’espace muséographique Pierre Bourrinet. .

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 74 21

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English : Fête de la préhistoire

Day organized around prehistory with lectures, various games, tombola, meal, pancakes and cakes, free visit to the Pierre Bourrinet museum.

L’événement Fête de la préhistoire Teyjat a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin