Fête de la Prune Salle communale Collonge-en-Charollais

Collonge-en-Charollais

Fête de la Prune

Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Spectacle dans la rue, marche, animation musicale, vente de prunes, buvette, repas sur réservation. .

Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 83 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Prune

L’événement Fête de la Prune Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)