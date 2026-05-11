Fête de la Prune Salle communale Collonge-en-Charollais
Fête de la Prune Salle communale Collonge-en-Charollais dimanche 23 août 2026.
Collonge-en-Charollais
Fête de la Prune
Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Spectacle dans la rue, marche, animation musicale, vente de prunes, buvette, repas sur réservation. .
Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 83 23
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English : Fête de la Prune
L’événement Fête de la Prune Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)