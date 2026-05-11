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Fête de la Prune Salle communale Collonge-en-Charollais

Fête de la Prune Salle communale Collonge-en-Charollais dimanche 23 août 2026.

Lieu : Salle communale

Adresse : 75 Route de Collonge

Ville : 71460 Collonge-en-Charollais

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Collonge-en-Charollais

Fête de la Prune

Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Spectacle dans la rue, marche, animation musicale, vente de prunes, buvette, repas sur réservation.   .

Salle communale 75 Route de Collonge Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 83 23 

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English : Fête de la Prune

L’événement Fête de la Prune Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)