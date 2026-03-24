Fête de la Quasimodo Boussac

Fête de la Quasimodo Place de l'Hôtel de Ville Boussac 2026-04-24

Fête de la Quasimodo Boussac vendredi 24 avril 2026.

Fête de la Quasimodo

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-24

Fête foraine tout le week-end jusqu’au lundi.
Vendredi soir cœur géant à former devant la Place de l’Hôtel de ville
Samedi élection Miss Boussac et mini Miss Boussac sous la halle mini Miss 6-10 ans et Miss Boussac 16 ans et +
Dimanche défilé de vélos & deux roues décorés aux couleurs de l’arc-en-ciel vélos trottinettes, mobylettes, etc.
Lundi circuit boussaquin.   .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfboussac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Quasimodo

L’événement Fête de la Quasimodo Boussac a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme

Prochains événements à Boussac