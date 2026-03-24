Fête de la Quasimodo Boussac
Fête de la Quasimodo Boussac vendredi 24 avril 2026.
Fête de la Quasimodo
Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-24
Fête foraine tout le week-end jusqu’au lundi.
Vendredi soir cœur géant à former devant la Place de l’Hôtel de ville
Samedi élection Miss Boussac et mini Miss Boussac sous la halle mini Miss 6-10 ans et Miss Boussac 16 ans et +
Dimanche défilé de vélos & deux roues décorés aux couleurs de l’arc-en-ciel vélos trottinettes, mobylettes, etc.
Lundi circuit boussaquin. .
Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com
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English : Fête de la Quasimodo
L’événement Fête de la Quasimodo Boussac a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme