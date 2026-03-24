Fête de la Quasimodo

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-24

Fête foraine tout le week-end jusqu’au lundi.

Vendredi soir cœur géant à former devant la Place de l’Hôtel de ville

Samedi élection Miss Boussac et mini Miss Boussac sous la halle mini Miss 6-10 ans et Miss Boussac 16 ans et +

Dimanche défilé de vélos & deux roues décorés aux couleurs de l’arc-en-ciel vélos trottinettes, mobylettes, etc.

Lundi circuit boussaquin. .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com

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English : Fête de la Quasimodo

L’événement Fête de la Quasimodo Boussac a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme