Fête de la Quintaine Saint-Léonard-de-Noblat

Fête de la Quintaine Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 16 novembre 2025.

Fête de la Quintaine

Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Manifestation traditionnelle célébrée dès le XVe honorant Saint Léonard, le fondateur de la cité et patron des prisonniers.

La Quintaine est une petite prison en bois de 1 mètre de hauteur. Celle-ci traverse la vieille ville au son de l’air traditionnel, portée par les confrères de Saint Léonard. Vient ensuite, la photo traditionnelle sur le parvis de la collégiale et la bénédiction de la Quintaine au cours de la Messe Solennelle. Après avoir été bénie, la Quintaine est portée en cortège, hissée sur un poteau puis attaquée et détruite par des cavaliers à la course, armés de bâtons de bois, les “quillous”. Ses fragments sont distribués aux spectateurs conformément à la tradition.

Le soir, la foule armée de brandons parcourt la ville et clame le cri limousin “Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En dau lar !”. .

Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

English : Fête de la Quintaine

German : Fête de la Quintaine

Italiano :

Espanol : Fête de la Quintaine

L’événement Fête de la Quintaine Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-07-24 par OT de Noblat