Fête de la randonnée en Provence Allauch

Fête de la randonnée en Provence Allauch dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la randonnée en Provence

Dimanche 26 octobre 2025 de 8h à 17h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Participez à la Fête de la Randonnée le 26 octobre 2025 au domaine de Pichauris, à Allauch ! Randos guidées ou libres, animations nature, initiations et rando-orientation en famille. Accès fléché, parking réservé. Convivialité garantie !

Cette manifestation aura lieu au domaine départemental de Pichauris, en arrivant au domaine par la D46A, vous serez dirigés jusqu’au parking “Les Micocouliers” qui vous sera réservé et vous donnera accès rapidement au village départ (tout sera fléché). De là partiront l’ensemble des activités proposées avec au programme



Des randonnées guidées de faciles à très difficiles dont une réservée à des déficients visuels et leurs accompagnants

Des randonnées libres à suivre avec l’application MaRando

Une rando orientation idéale pour les enfants, à faire en famille

Des initiations de bâtons dynamiques, de marche nordique et de balisage

Des stands avec différentes animations sur le secourisme, l’environnement, etc…



A 15h30, un verre de l’amitié vous sera proposé afin de débriefer ensemble sur nos sorties ! .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in the Fête de la Randonnée on October 26, 2025 at the Domaine de Pichauris in Allauch! Guided or self-guided hikes, nature activities, initiations and family orienteering. Signposted access, reserved parking. Conviviality guaranteed!

German :

Nehmen Sie am 26. Oktober 2025 am Wanderfest in der Domaine de Pichauris in Allauch teil! Geführte oder freie Wanderungen, Naturveranstaltungen, Einführungen und Orientierungswanderungen für die ganze Familie. Ausgeschilderter Zugang, reservierter Parkplatz. Geselligkeit garantiert!

Italiano :

Partecipate alla Fête de la Randonnée il 26 ottobre 2025 al Domaine de Pichauris di Allauch! Escursioni guidate o autoguidate, attività naturalistiche, corsi introduttivi e orienteering per famiglie. Accesso segnalato, parcheggio riservato. Divertimento assicurato!

Espanol :

Participe en la Fête de la Randonnée el 26 de octubre de 2025 en el Domaine de Pichauris de Allauch Excursiones guiadas o autoguiadas, actividades en la naturaleza, cursillos de iniciación y orientación en familia. Acceso señalizado, aparcamiento reservado. Diversión garantizada

