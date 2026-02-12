Fête de la Randonnée Muncq-Nieurlet
Fête de la Randonnée Muncq-Nieurlet dimanche 29 mars 2026.
Fête de la Randonnée
17 rue de la Mairie Salle Polyvalente Muncq-Nieurlet Pas-de-Calais
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Les randonneurs de Muncq-Nieurlet vous invitent à leur journée festive.
Après une randonnée pédestre sur les chemins, profitez d’un repas Carbonade ou Potjevleesch au Starter et d’une après-midi jeux de Pétanque et de Belote.
Ce sera la fête au village !
3 parcours 7, 11 et 15 km .
17 rue de la Mairie Salle Polyvalente Muncq-Nieurlet 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 71 16 03 86
