Fête de la Randonnée Muncq-Nieurlet

17 rue de la Mairie Salle Polyvalente Muncq-Nieurlet Pas-de-Calais

Les randonneurs de Muncq-Nieurlet vous invitent à leur journée festive.

Après une randonnée pédestre sur les chemins, profitez d’un repas Carbonade ou Potjevleesch au Starter et d’une après-midi jeux de Pétanque et de Belote.

Ce sera la fête au village !

3 parcours 7, 11 et 15 km .

