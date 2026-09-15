Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres Parc des Sports l’Enjeu Parthenay
dimanche 27 septembre 2026 · Parc des Sports l'Enjeu · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres
Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous dimanche 27 septembre à Parthenay pour la fête de la randonnée pédestre en Deux-Sèvres. Une journée conviviale et ouverte à tous, avec de nombreux parcours et animations au programme.
Les mineurs randonnent sous la responsabilité d’un adulte. .
Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres
L’événement Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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