Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres Parc des Sports l’Enjeu Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres

Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous dimanche 27 septembre à Parthenay pour la fête de la randonnée pédestre en Deux-Sèvres. Une journée conviviale et ouverte à tous, avec de nombreux parcours et animations au programme.

Les mineurs randonnent sous la responsabilité d’un adulte. .

Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres

L’événement Fête de la randonnée pédestre en Deux Sèvres Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine