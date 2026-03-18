Fête de la Randonnée Site des Forges de Pesmes Pesmes
Fête de la Randonnée Site des Forges de Pesmes Pesmes dimanche 3 mai 2026.
Fête de la Randonnée
Site des Forges de Pesmes Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Parcours 6 km
Boucle du Martin-pêcheur 3 km
Sortie guidée La nature et son imaginaire au Moyen Âge usages botaniques, légendes et croyances sur la flore et la faune
Boucle des remparts 3 km .
Site des Forges de Pesmes Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Fête de la Randonnée
L’événement Fête de la Randonnée Pesmes a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY