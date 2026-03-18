Fête de la Randonnée Site des Forges de Pesmes Pesmes

Fête de la Randonnée

Site des Forges de Pesmes Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Parcours 6 km

Boucle du Martin-pêcheur 3 km

Sortie guidée La nature et son imaginaire au Moyen Âge usages botaniques, légendes et croyances sur la flore et la faune

Boucle des remparts 3 km .

Site des Forges de Pesmes Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Fête de la Randonnée

L’événement Fête de la Randonnée Pesmes a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY