Fête de la Randonnée

Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Parcours 17 km

Boucle du Tacot 7 km

Boucle Sainte-Cécile 6 km

Repas tiré du sac à la Résie-Saint-Martin

Retour par la boucle du Tacot .

Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Fête de la Randonnée

L’événement Fête de la Randonnée Valay a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY