Fête de la Randonnée Valay
Fête de la Randonnée Valay dimanche 26 avril 2026.
Fête de la Randonnée
Valay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Parcours 17 km
Boucle du Tacot 7 km
Boucle Sainte-Cécile 6 km
Repas tiré du sac à la Résie-Saint-Martin
Retour par la boucle du Tacot .
Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Fête de la Randonnée
L’événement Fête de la Randonnée Valay a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY