Fête de la Rasclade Le Bourg Lavoûte-sur-Loire

Le Bourg Entre la mairie et l’église Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Depuis 47 ans, Lavoûte-sur-Loire célèbre la Rasclade, une manière de cuisiner la pomme de terre transformée en râpée, accompagnée d’une saucisse.

Repas et soirée dansante animés par l’orchestre Gilou retro musette.

Le Bourg Entre la mairie et l’église Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For 47 years, Lavoûte-sur-Loire has been celebrating Rasclade, a way of cooking grated potatoes with sausage.

Dinner and dancing with the Gilou retro musette band.

German :

Seit 47 Jahren wird in Lavoûte-sur-Loire die Rasclade gefeiert, eine Art, Kartoffeln zuzubereiten, die zu einer Reibe verarbeitet und mit einer Wurst serviert werden.

Essen und Tanzabend unter der Leitung des Orchesters Gilou retro musette.

Italiano :

Da 47 anni a Lavoûte-sur-Loire si celebra la Rasclade, un modo di cucinare le patate grattugiate con la salsiccia.

Cena e balli con il gruppo Gilou retro musette.

Espanol :

Desde hace 47 años, Lavoûte-sur-Loire celebra la Rasclade, una forma de cocinar patatas ralladas con salchicha.

Cena y baile con el grupo Gilou retro musette.

