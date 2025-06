FÊTE DE LA RAVIÈGE La Salvetat-sur-Agout 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA RAVIÈGE Port des Bouldouïres La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

FÊTE DU LAC DE LA RAVIÈGE 13 JUILLET 2025

Rendez-vous au port des Boudouires

Préparez-vous pour une soirée inoubliable dans un lieu magique, au bord de l’eau, entre coucher de soleil, apéro et bonne musique !

Au programme :

À partir de 18h ouverture du bar

Première partie animée par le comité des fêtes

️ Restauration sur place aligot/saucisse 10 €

21h30 à 1h bal gratuit avec l’orchestre Toufoulcan

22h feu d’artifice tiré sur le lac, organisé par la commune de La Salvetat-sur-Agout .

Port des Bouldouïres

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com

English :

FÊTE DU LAC DE LA RAVIÈGE ? jULY 13, 2025

Meet at Boudouires harbor

Get ready for an unforgettable evening in a magical setting by the water, with sunsets, aperitifs and great music!

German :

FEST AM RAVIÈGE-SEE ? 13. JULI 2025

Treffpunkt am Hafen von Boudouires

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend an einem magischen Ort direkt am Wasser vor, zwischen Sonnenuntergang, Aperitif und guter Musik!

Italiano :

FESTA DEL LAGO DELLA RAVIÈGE? 13 LUGLIO 2025

Incontro al porto di Boudouires

Preparatevi a una serata indimenticabile in una cornice magica in riva al mare, con tramonti, aperitivi e grande musica!

Espanol :

FIESTA DEL LAGO DE LA RAVIÈGE ? 13 DE JULIO DE 2025

Cita en el puerto de Boudouires

Prepárese para una velada inolvidable en un entorno mágico junto al agua, con puestas de sol, aperitivos y buena música

