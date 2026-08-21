Fête de la récolte, L’Atelier du Miel, 225 impasse du Miel,, Saint-Sève

Informations pratiques

Fête de la récolte Dimanche 11 octobre, 10h00 L’Atelier du Miel, 225 impasse du Miel, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Nous organisons notre traditionnelle fête de la récolte le dimanche 11 octobre 2026.

Vous pourrez visiter notre miellerie, découvrir l’élevage des abeilles et des reines, déguster nos produits, voir les ruches en toute sécurité derrière une filet de protection.

Il y aura également nos collègues producteurs qui vous régaleront lors du’un repas fermier le midi : escargots, canard, boeuf, vin, desserts au miel…

Vous pourrez également découvrir le talent de véritables artisans d’art venus pour vous exposer leurs créations.

Les enfants auront accès à des jeux et des activités encadrés par une animatrice.

Nous avons également prévu une buvette pour vous rafraichir et partager un moment convivial.

L’Atelier du Miel, 225 impasse du Miel, 33190 Saint-Sève Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@atelier-du-miel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611591855 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607182603 »}]

Journée portes ouvertes à la découverte de notre métier

L’atelier du miel