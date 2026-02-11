Fête de la récup et inauguration de la ressourcerie

Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une journée dédiée au partage et à la solidarité.

Organisée par l’association Les Pousses Solidaires-Bretoncelles en Transition . .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie lespoussessolidaires@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la récup et inauguration de la ressourcerie

L’événement Fête de la récup et inauguration de la ressourcerie Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CdC Coeur du Perche