Fête de la récup et inauguration de la ressourcerie Bretoncelles samedi 11 avril 2026.
Bretoncelles Orne
Une journée dédiée au partage et à la solidarité.
Organisée par l’association Les Pousses Solidaires-Bretoncelles en Transition . .
Bretoncelles 61110 Orne Normandie lespoussessolidaires@mailo.com
English : Fête de la récup et inauguration de la ressourcerie
