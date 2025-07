Fête de la recyclerie du Tonneinquais Eco-recyclerie Lagruère

Fête de la recyclerie du Tonneinquais Eco-recyclerie Lagruère dimanche 27 juillet 2025.

Fête de la recyclerie du Tonneinquais

Eco-recyclerie 3739 route de Lagruère Lagruère Lot-et-Garonne

2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Fête de la recyclerie du Tonneinquais le 27 juillet.

Au programme

– Gratiféria en plein air: Prenez ce qui vous plait gratuitement et donnez si vous voulez.

– Stands de créateurs engagés Objets uniques, déco, accessoires et vêtements à partir de matériaux recyclés.

– Stands de sensibilisation à l’environnement Rencontrez des associations, médias et initiatives locales pour apprendre à consommer autrement.

– Foodtruck et buvette: Des produits locaux pour vous régaler tout au long de la journée !

– Animation musicale à partir de 10h puis le duo Les Originals prendra la relève à partir de 14h30 Ambiance garantie!

– Magasin solidaire ouvert toute la journée Venez chiner et dénicher des trésors à petits prix ! .

Eco-recyclerie 3739 route de Lagruère Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 99 90 36

Fête de la recyclerie du Tonneinquais on July 27.

Fest der Recyclinganlage von Tonneinquais am 27. Juli.

Festa del centro di riciclaggio di Tonneinquais il 27 luglio.

Fiesta del centro de reciclaje de Tonneinquais el 27 de julio.

