FÊTE DE LA REGORDANE Saint-André-Capcèze
samedi 25 juillet 2026 · Saint-André-Capcèze
Informations pratiques
Saint-André-Capcèze
FÊTE DE LA REGORDANE
Le village Saint-André-Capcèze Lozère
Tarif : 16 – 16 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la Regordane
Pétanque, loto, animations gratuites, repas (réservation 07 85 19 30 00 ou 06 79 21 21 09), soirée musicale et soupe à l’oignon
Buvette et petite restauration sur place pendant toute la fête !
Fête de la Régordane à Saint-André-Capcèze
14h30 : Concours de pétanque doubletteS (150€ + FP) et concours de pétanque enfants doublettes
16h30 : Loto familial
17h Jeux pour enfants (pêche aux canards, massacre, jeux de lancer…) et animation maquillage Concept Sandra
19h : Apéro animé par « Old’Up » Concert gratuit
20h30 : Encornets farcis + dessert + 1 verre de vin 16€ ou burger frites 10€ réservation 07 85 19 30 00 ou 06 79 21 21 09
22h30 Bal gratuit animé par DJ Ketof
01h : Soupe à l’oignon
Buvette et petite restauration sur place pendant toute la fête ! .
Le village Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 79 21 21 09
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English :
Regordane Festival
Pétanque, bingo, free entertainment, meal (reservation 07 85 19 30 00 or 06 79 21 21 09), musical evening and onion soup
Refreshments and snacks on site throughout the festival!
L’événement FÊTE DE LA REGORDANE Saint-André-Capcèze a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere