Informations pratiques

Saint-André-Capcèze

FÊTE DE LA REGORDANE

Le village Saint-André-Capcèze Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Regordane

Pétanque, loto, animations gratuites, repas (réservation 07 85 19 30 00 ou 06 79 21 21 09), soirée musicale et soupe à l’oignon

Buvette et petite restauration sur place pendant toute la fête !

Fête de la Régordane à Saint-André-Capcèze

14h30 : Concours de pétanque doubletteS (150€ + FP) et concours de pétanque enfants doublettes

16h30 : Loto familial

17h Jeux pour enfants (pêche aux canards, massacre, jeux de lancer…) et animation maquillage Concept Sandra

19h : Apéro animé par « Old’Up » Concert gratuit

20h30 : Encornets farcis + dessert + 1 verre de vin 16€ ou burger frites 10€ réservation 07 85 19 30 00 ou 06 79 21 21 09

22h30 Bal gratuit animé par DJ Ketof

01h : Soupe à l’oignon

Buvette et petite restauration sur place pendant toute la fête ! .

Le village Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 79 21 21 09

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English :

Regordane Festival

Pétanque, bingo, free entertainment, meal (reservation 07 85 19 30 00 or 06 79 21 21 09), musical evening and onion soup

Refreshments and snacks on site throughout the festival!

L’événement FÊTE DE LA REGORDANE Saint-André-Capcèze a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere