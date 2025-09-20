Fête de la rentrée 2025 I Braderie de livres Nogent-le-Rotrou

Fête de la rentrée 2025 I Braderie de livres Nogent-le-Rotrou samedi 20 septembre 2025.

Fête de la rentrée 2025 I Braderie de livres

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre de la rentrée, la bibliothèque organise une braderie de livre. Des livres pour tout le monde, petits et grands ! Tout à 1€.

10h18h

Dans le cadre de la rentrée, la bibliothèque organise une braderie de livre. Des livres pour tout le monde, petits et grands ! Tout à 1€.

10h18h .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

To mark the start of the new school year, the library is organizing a book sale. Books for everyone, young and old! All for 1?.

10am-6pm

German :

Im Rahmen des Schulanfangs organisiert die Bibliothek einen Bücherflohmarkt. Es gibt Bücher für jeden, ob groß oder klein! Alles für 1?

10h18h

Italiano :

Nell’ambito del programma di ritorno a scuola, la biblioteca organizza una vendita di libri. Libri per tutti, grandi e piccini! Tutti per 1?

dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Como parte del programa de vuelta al cole, la biblioteca organiza una venta de libros. Libros para todos, grandes y pequeños Todo por 1?

de 10.00 a 18.00 h

L’événement Fête de la rentrée 2025 I Braderie de livres Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-09-12 par OTs DU PERCHE