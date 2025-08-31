Fête de la rentrée Haguenau

Fête de la rentrée Haguenau dimanche 31 août 2025.

Fête de la rentrée

111 Route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Fête de la rentrée Vente d’articles neufs et d’occasion pour chiens chats et nacs Vente de confitures Tombolas Petite restauration, crêpes et pâtisseries

Fête de la rentrée

Vente d’articles neufs et d’occasion pour chiens chats et nacs

Vente de confitures

Tombolas

Petite restauration, crêpes et pâtisseries .

111 Route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est michele.meyer0102@orange.fr

English :

Back-to-school party Sale of new and second-hand items for dogs, cats and nacs Sale of jams Tombolas Snacks, crêpes and pastries

German :

Schulanfangsfeier Verkauf von neuen und gebrauchten Artikeln für Hunde, Katzen und Nacs Verkauf von Marmeladen Tombolas Kleine Snacks, Crêpes und Gebäck

Italiano :

Festa per il rientro a scuola Vendita di articoli nuovi e usati per cani, gatti e gatti domestici Vendita di marmellate Tombole Merendine, crêpes e pasticcini

Espanol :

Fiesta de vuelta al cole Venta de artículos nuevos y de segunda mano para perros, gatos y nacs Venta de mermeladas Tombolas Bocadillos, crepes y bollería

L’événement Fête de la rentrée Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau