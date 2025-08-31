Fête de la rentrée Haguenau
Fête de la rentrée Haguenau dimanche 31 août 2025.
Fête de la rentrée
111 Route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
2025-08-31
Fête de la rentrée Vente d’articles neufs et d’occasion pour chiens chats et nacs Vente de confitures Tombolas Petite restauration, crêpes et pâtisseries
Vente d’articles neufs et d’occasion pour chiens chats et nacs
Vente de confitures
Tombolas
Petite restauration, crêpes et pâtisseries .
111 Route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est michele.meyer0102@orange.fr
English :
Back-to-school party Sale of new and second-hand items for dogs, cats and nacs Sale of jams Tombolas Snacks, crêpes and pastries
German :
Schulanfangsfeier Verkauf von neuen und gebrauchten Artikeln für Hunde, Katzen und Nacs Verkauf von Marmeladen Tombolas Kleine Snacks, Crêpes und Gebäck
Italiano :
Festa per il rientro a scuola Vendita di articoli nuovi e usati per cani, gatti e gatti domestici Vendita di marmellate Tombole Merendine, crêpes e pasticcini
Espanol :
Fiesta de vuelta al cole Venta de artículos nuevos y de segunda mano para perros, gatos y nacs Venta de mermeladas Tombolas Bocadillos, crepes y bollería
