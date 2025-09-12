FÊTE DE LA RENTRÉE, SPÉCIALE ITALIE Grenade

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

2025-09-12

Après un voyage en Polynésie l’an dernier, c’est une escale en Italie qui vous attend, dans la cour de l’Espace Envol et à la Bibliothèque Municipale de Grenade !

Pour cette fête de la rentrée, l’équipe de la bibliothèque et ses partenaires vous proposent de nombreuses animations une exposition participative sur l’Italie, des jeux pour adultes et enfants en lien avec la culture italienne, un studio photo spéciale Italie, des maquillages gratuits, des ventes de livres et de glaces artisanales.

À partir de 18h00, le temps fort de l’évènement vous pourrez assister à un concert de musiques traditionnelles italiennes, proposé par « Alberi Sonori Duo » (programmé cette année au festival Convivencia), suivi, à 19h00, par un spectacle chorégraphique des jeunes danseuses de l’association grenadaine Attitudes Danse. Un petit buffet apéritif aux saveurs italiennes clôturera ce moment en toute convivialité.

Le programme en détail (à la salle des fêtes en cas de pluie)

Dans la bibliothèque

Exposition participative sur l’Italie, table thématique sur le patrimoine et la littérature italiennes, quiz de connaissances sur l’Italie, …

Dans la cour de l’Espace Envol

À partir de 17h00

Nombreux jeux pour enfants puzzle géant de la carte d’Italie réalisé par les enfants du CLAE de l’école Dieuzaide, jeux « devine les saveurs italiennes », « écris comme un romain », « fabrique la tour de Pise en Kapla », …

« Photobooth » (studio photo rigolo) spéciale Italie, fabriqué par les jeunes du Centre Ceresa de Toulouse.

Maquillage gratuit par Marilableu, de la Cie Folies Passagères.

Vente de glaces artisanales par Fanny.

Vente de livres sur l’Italie et d’auteurs italiens par la librairie Grand Selve de Grenade.

À 18h00

Concert du groupe de musiques traditionnelles italiennes « Alberi Sonori Duo », avec le multi-instrumentiste Giuseppe Ponzo et la chanteuse et percussionniste Cinzia Minotti.

Avec le soutien technique de l’école de musique A2M.

À 19h00

Spectacle chorégraphique par les jeunes danseuses de l’association Attitudes Danse, suivi d’un buffet apéritif d’inspiration italienne réalisé par les bénévoles de l’atelier cuisine de l’espace Chiomento. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

English :

After a trip to Polynesia last year, a stopover in Italy awaits you, in the courtyard of Espace Envol and at the Granada Municipal Library!

German :

Nach einer Reise nach Polynesien im letzten Jahr erwartet Sie nun ein Zwischenstopp in Italien, im Hof des Espace Envol und in der Stadtbibliothek von Granada!

Italiano :

Dopo il viaggio in Polinesia dello scorso anno, una tappa in Italia vi aspetta nel cortile dell’Espace Envol e della Biblioteca Municipale di Granada!

Espanol :

Tras un viaje a la Polinesia el año pasado, le espera una escala en Italia, ¡en el patio del Espacio Envol y la Biblioteca Municipal de Granada!

