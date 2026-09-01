Informations pratiques

Surgères

Fête de la rentrée

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

En Avant-première présente la Fête de la Rentrée.

** Auberge espagnole**

Soirée surprises, joie & partage

.

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

En Avant-premi%E8re presents the Back-to-School Party.

** Auberge espagnole**

An evening of surprises, joy, and togetherness

L’événement Fête de la rentrée Surgères a été mis à jour le 2026-09-08 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin