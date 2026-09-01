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AGENDA · Surgères

Fête de la rentrée Surgères

vendredi 18 septembre 2026 · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
32 rue du Faubourg Saint-Gilles
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Fête de la rentrée

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

En Avant-première présente la Fête de la Rentrée.
** Auberge espagnole**
Soirée surprises, joie & partage
  .

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91  enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

En Avant-premi%E8re presents the Back-to-School Party.
** Auberge espagnole**
An evening of surprises, joy, and togetherness

L’événement Fête de la rentrée Surgères a été mis à jour le 2026-09-08 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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