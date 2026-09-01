Fête de la rentrée Surgères
vendredi 18 septembre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Fête de la rentrée
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
En Avant-première présente la Fête de la Rentrée.
** Auberge espagnole**
Soirée surprises, joie & partage
.
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
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English :
En Avant-premi%E8re presents the Back-to-School Party.
** Auberge espagnole**
An evening of surprises, joy, and togetherness
L’événement Fête de la rentrée Surgères a été mis à jour le 2026-09-08 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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