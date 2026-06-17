Fête de la Rillette Chantenay-Villedieu
Fête de la Rillette Chantenay-Villedieu dimanche 2 août 2026.
Chantenay-Villedieu
Fête de la Rillette
Stade Chantenay-Villedieu Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Journée conviviale !!!
Diverses animations vous attendent….. .
Stade Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 74 25
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English :
A fun-filled day!!!
L’événement Fête de la Rillette Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Sarthe