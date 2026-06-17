Fête de la Rillette Chantenay-Villedieu dimanche 2 août 2026.

Chantenay-Villedieu

Fête de la Rillette

Stade Chantenay-Villedieu Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Journée conviviale !!!

Diverses animations vous attendent….. .

Stade Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 74 25

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English :

A fun-filled day!!!

L’événement Fête de la Rillette Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Sarthe