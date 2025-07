Fête de la Rivière Capdenac-Gare

Fête de la Rivière Capdenac-Gare dimanche 13 juillet 2025.

Fête de la Rivière

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le Comité des Fêtes vous convie à la fête de la rivière, un moment convivial sur les Berges du Lot.

Journée festive en bord de Lot avec vide-greniers, animations nautiques, concours de pétanque, marché gourmand et concert en soirée. L’événement se clôturera par un feu d’artifice. Ambiance conviviale garantie pour petits et grands.

– 8h à 14h Vide-grenier au square Baules

– 9h à 12h Animations nautiques avec l’AAPPMA et le Bouillac Aviron Club

– 14h Concours de pétanque en doublette

– 19h Marché gourmand

– Apéro animé par la Banda VulkanO’zicks

– Concert de Cover Stream (Pop/Rock/Variété)

– 23h Feu d’artifice .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 30 09 48 24

English :

The Comité des Fêtes invites you to the Fête de la Rivière, a convivial event on the banks of the Lot.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zum Flussfest ein, einem geselligen Moment an den Ufern des Lot.

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita alla festa del fiume, un momento di convivialità sulle rive del Lot.

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita a la fiesta del río, un momento de convivencia a orillas del Lot.

