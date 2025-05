Fête de la Rivière – Ferme d’Embraud Château-sur-Allier, 29 mai 2025 15:00, Château-sur-Allier.

Allier

Fête de la Rivière Ferme d’Embraud Embraud Château-sur-Allier Allier

La Fête de la Rivière fête sa 30e édition ! Ambiance champêtre au bord de l’Allier avec chants de mariniers, balades en bateaux, cuisine marinière et bal trad. Une journée festive pour célébrer les traditions fluviales et locales.

Ferme d’Embraud Embraud

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr

English :

The Fête de la Rivière celebrates its 30th edition! Country atmosphere on the banks of the Allier, with bargemen?s songs, boat rides, marinière cuisine and a traditional dance. A festive day to celebrate river and local traditions.

German :

Die Fête de la Rivière feiert ihre 30. Ausgabe! Ländliche Atmosphäre am Ufer des Allier mit Gesängen der Schiffer, Bootsfahrten, Meeresfrüchteküche und Tänzen. Ein festlicher Tag, um die Traditionen des Flusses und der Region zu feiern.

Italiano :

La Fête de la Rivière festeggia la sua 30ª edizione! Un’atmosfera campestre sulle rive dell’Allier, con canti dei chiattaioli, gite in barca, frutti di mare e danze tradizionali. Una giornata di festa per celebrare le tradizioni fluviali locali.

Espanol :

¡La Fête de la Rivière celebra su 30ª edición! Ambiente campestre a orillas del Allier, con cantos de barqueros, paseos en barca, mariscos y baile tradicional. Una jornada festiva para celebrar las tradiciones fluviales locales.

