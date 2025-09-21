Fête de la rivière Mairie Prigonrieux
Fête de la rivière Mairie Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.
Fête de la rivière
Mairie 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
9H Café d’accueil à la Mairie de Prigonrieux
9H30 Départ minibus pour le port de Bergerac
10H Balade en Gabarre, boucle de 8km*
11H Départ randonnée retour par la voie verte
12h30 Arrivée Place du Groupe Loiseau
REPAS SOUS LA HALLE ET CONCERT
Moules-Frites avec dessert 12 €*
Par L’Empreinte de Fabrice
orchestre DE 9 musiciens
Par l’Association Musicale Du Guel
Buvette sur place
Pensez à prendre vos couverts
*Possibilité de réserver le repas et/ou les gabarres AVANT LE 15 septembre .
Mairie 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55 mairie@ville-prigonrieux.fr
