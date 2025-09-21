Fête de la rivière Mairie Prigonrieux

Fête de la rivière Mairie Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.

Fête de la rivière

Mairie 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

9H Café d’accueil à la Mairie de Prigonrieux

9H30 Départ minibus pour le port de Bergerac

10H Balade en Gabarre, boucle de 8km*

11H Départ randonnée retour par la voie verte

12h30 Arrivée Place du Groupe Loiseau

REPAS SOUS LA HALLE ET CONCERT

Moules-Frites avec dessert 12 €*

Par L’Empreinte de Fabrice

orchestre DE 9 musiciens

Par l’Association Musicale Du Guel

Buvette sur place

Pensez à prendre vos couverts

*Possibilité de réserver le repas et/ou les gabarres AVANT LE 15 septembre .

Mairie 1 Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55 mairie@ville-prigonrieux.fr

