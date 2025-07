Fête de la Rouquette La Rouquette

Fête de la Rouquette La Rouquette vendredi 4 juillet 2025.

Fête de la Rouquette

La Rouquette Aveyron

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

L’édition 2025 des Fêtes de La Rouquette aura lieu le 4,5 et 6 juillet.

Vendredi 4 juillet

20h30 Planche de charcuterie.

22h Soirée année 90, 2000 DJ Mathieu

Entrée gratuite /Snack- Bar

Samedi 5 juillet

14h Tournoi inter-villages.

Ouvert à tous.

22h Soirée DJ LESKA accompagné de cracheuse de feu.

Début de la soirée avec DJ Galaxy Podium.

Dimanche 6 juillet

10h Messe à l’église

11h Apéritif

14h :Concours de pétanque en doublette

20h Cochon à la broche Riz

Réservation au 06 38 41 28 45

Bal Musette animé par Didier Malvezin

23h Feu d’artifice .

La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 41 28 45

English :

The 2025 edition of the Fêtes de La Rouquette will take place on July 4, 5 and 6.

German :

Die Ausgabe 2025 der Fêtes de La Rouquette wird am 4,5 und 6. Juli stattfinden.

Italiano :

L’edizione 2025 delle Fêtes de La Rouquette si svolgerà il 4, 5 e 6 luglio.

Espanol :

La edición de 2025 de las Fiestas de La Rouquette tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio.

