Fête de la Route d’Artagnan 1ère Route Européenne Équestre – Abbaye de Trizay Trizay 22 juin 2025 10:00

Charente-Maritime

Fête de la Route d’Artagnan 1ère Route Européenne Équestre Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

2025-06-22

De 10h00 à 19h00, l’Abbaye de Trizay, énigmatique monument

roman de la Saintonge, vous ouvre ses portes pour fêter

La Route Européenne d’Artagnan !

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé

Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Route d’Artagnan Festival 1st European Equestrian Route

From 10am to 7pm, Trizay Abbey, an enigmatic Romanesque monument

in the Saintonge region, opens its doors to you to celebrate

La Route Européenne d’Artagnan!

German : Fest der Route d’Artagnan 1. Europäische Pferderoute

Von 10.00 bis 19.00 Uhr öffnet die Abbaye de Trizay, das rätselhafte romanische Monument

der Saintonge, ihre Pforten, um

La Route Européenne d’Artagnan zu feiern!

Italiano :

Dalle 10.00 alle 19.00, l’Abbazia di Trizay, enigmatico monumento romanico di Saintonge, aprirà le sue porte per celebrare l’evento

monumento romanico enigmatico di Saintonge, aprirà le sue porte per festeggiare

L’itinerario europeo di d’Artagnan!

Espanol :

De las 10.00 a las 19.00 horas, la abadía de Trizay, enigmático monumento románico de Saintonge, abre sus puertas para celebrar el Día de la Abadía de Trizay

románico de Saintonge, abre sus puertas para celebrar

La ruta europea de d’Artagnan

