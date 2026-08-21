Fête de la ruralité Touffreville-la-Corbeline
dimanche 13 septembre 2026 · Touffreville-la-Corbeline
Informations pratiques
Touffreville-la-Corbeline
Fête de la ruralité
Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Le comité Touffreville en Fêtes célèbre la ruralité avec un marché artisanal, une exposition agricole et forestière ainsi qu’une foire aux arbres et aux plantes. Buvette et petite restauration sur place. .
Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la ruralité
L’événement Fête de la ruralité Touffreville-la-Corbeline a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme