Informations pratiques

Touffreville-la-Corbeline

Fête de la ruralité

Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité Touffreville en Fêtes célèbre la ruralité avec un marché artisanal, une exposition agricole et forestière ainsi qu’une foire aux arbres et aux plantes. Buvette et petite restauration sur place. .

Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête de la ruralité

L’événement Fête de la ruralité Touffreville-la-Corbeline a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme