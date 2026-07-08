Informations pratiques

Saint-Valentin

Fête de la Saint-Amour

Saint-Valentin Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

À l’occasion de la Fête de la Saint-Amour le 9 août, la nouvelle association de Saint-Valentin vous invite à partager un moment chaleureux en famille, entre amis ou en amoureux.

Quoi de plus symbolique que de fêter la Saint-Amour dans le village de Saint-Valentin ?

Cette manifestation met à l’honneur les producteurs et artisans locaux à travers un marché artisanal où authenticité, créativité et terroir sont les maîtres-mots. Dès 10h30, les visiteurs pourront flâner entre les stands et échanger avec les exposants dans une ambiance conviviale.

Au cœur du Parc des Amoureux, vous pourrez également profiter d’un espace de détente idéal pour partager un repas, avec la possibilité de savourer le menu spécial proposé sur place (sur réservation avant le 29/07), ou d’apporter votre propre pique-nique. Tables et chaises sont mises à disposition pour permettre à chacun de profiter pleinement de cette journée. 16 .

Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 24 20 34 saintvalentinenfete@gmail.com

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English :

%C0 To celebrate the Saint-Amour Festival on August 9, the new Saint-Valentin association invites you to %E0 share a warm and cozy moment with family, friends, or your significant other.

L’événement Fête de la Saint-Amour Saint-Valentin a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Champs d’Amour