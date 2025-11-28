Fête de la Saint-André Monflanquin

Fête de la Saint-André Monflanquin vendredi 28 novembre 2025.

Fête de la Saint-André

Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-01

2025-11-28

Fête de l’hiver ancrée dans l’agenda des Monflanquinois, c’est tout un week-end de fête, de rencontres et d’animations pour tous qui vous attend !

Associations, producteurs, artisans et commerçants vous donnent rendez-vous dans la Bastide pour se retrouver autour de repas, ateliers créatifs, jeux, concours, spectacles et bien plus encore !

Samedi 29 novembre

Janouille raconte la paysannerie au Moyen-âge à 16h00 (visite offerte par la mairie).

Concert de Francesca et Limmie pour la Saint André à la Salle des Consuls à 18h.

Durant tout le week-end, venez admirer les expositions du GEM (Salle d’Aquitaine) et POLLEN (25 Rue Sainte Marie) et le Marché de noël de l’ACAM de 10h à 19h sur la Place des Arcades. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English : Fête de la Saint-André

The winter festival is a firm fixture on the Monflanquin agenda, with a whole weekend of festivities, encounters and entertainment for all! Associations, producers, craftsmen and shopkeepers meet in the Bastide to enjoy meals, creative workshops, games and more

German : Fête de la Saint-André

Als Winterfest, das fest im Terminkalender der Monflanquineser verankert ist, erwartet Sie ein ganzes Wochenende voller Feste, Begegnungen und Animationen für alle! Vereine, Produzenten, Handwerker und Händler treffen sich in der Bastide, um gemeinsam zu essen, kreative Workshops zu veranstalten, Spiele zu spielen und vieles mehr

Italiano :

Questa festa invernale è un appuntamento fisso nell’agenda di Monflanquin, con un intero fine settimana di festeggiamenti, incontri e divertimento per tutti! Associazioni, produttori, artigiani e commercianti si ritrovano nella Bastide per gustare pasti, laboratori creativi, giochi e altro ancora

Espanol : Fête de la Saint-André

Este festival de invierno es una cita ineludible en la agenda de Monflanquin, con todo un fin de semana de fiesta, encuentros y diversión para todos Asociaciones, productores, artesanos y comerciantes se reúnen en la Bastida para disfrutar de comidas, talleres creativos, juegos y mucho más

