Fête de la Saint Antoine

Jeu-Maloches Indre

La messe sera célébrée à 10h30 avec la participation de la chorale des AFN. À l’issue de la cérémonie, le pain bénit sera distribué et l’inauguration de la restauration des cloches aura lieu.

Un repas sur place sera proposé à partir de 12h30. .

Jeu-Maloches 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 73 07 74

English :

Mass will be celebrated at 10:30 am, with the participation of the AFN choir. Following the ceremony, holy bread will be distributed and the inauguration of the bell restoration will take place.

