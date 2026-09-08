Fête de la Saint-Baqui Jouques
vendredi 2 octobre 2026 · Jouques
Informations pratiques
Jouques
Fête de la Saint-Baqui
Du vendredi 2 au mardi 6 octobre 2026 le lundi et mardi. Le vendredi à partir de 21h. Le samedi à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 21h15. Le dimanche à partir de 11h, à partir de 12h30 et à partir de 14h30. Place des Anciens Combattants Jouques Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-02
Fête votive de Saint Baqui à Jouques avec des animations gratuites, un grand bal, des jeux pour enfants, une course de caisses à savon, un feu d’artifice, un concert, un apéritif, fête foraine, concours de boules et de jeu provençal.
La fête de la Saint-Baqui est largement diversifiée pour proposer un programme pour tous les publics. Une scène ouverte sera spécialement montée pour présenter les talents de Jouques, que ce soit humour, performances sportives et artistiques…. Comme à la télévision.
Manèges tous les jours
VENDREDI 2 OCTOBRE
21h – Grand bal avec l’orchestre Quartz
Centre socio culturel
SAMEDI 3 OCTOBRE
10h – Jeux pour enfants dans le Grand Pré, avec l’APE de Jouques
14h30 – Démonstration de caisses à savon
Route de Vauvenargues
21h15 – Grand feu d’artifice
Centre du village
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Centre socio culturel
11h – Concert de l’Orchestre Philharmonique de Villelaure
12h30 – Apéritif du Comité des Fêtes
12h30 – Ravitaillement Cézanne Classique
14h30 – Spectacle Les Étoiles de Jouques
CONCOURS DE PÉTANQUE – DIMANCHE 4 OCTOBRE
Concours de pétanque du Comité des Fêtes, en triplettes, assuré par La Boule Jouquarde
Inscriptions à partir de 8h30
Début du concours : 10h
Pause d’1h30 à midi, puis reprise l’après-midi
Buvette et restauration sur place
CONCOURS OFFICIEL DE JEU PROVENÇAL – LUNDI 5 ET MARDI 6 OCTOBRE
Organisé par La Boule Jouquarde
Inscriptions à partir de 8h30
Triplettes – 64 équipes maximum
️ Tombola : de nombreux lots à gagner, dont un repas ou un week-end à la montagne ! .
Place des Anciens Combattants Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitefetesjouques@gmail.com
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English :
Saint Baqui’s parish festival in Jouques, featuring free activities, a grand dance, children’s games, a soapbox race, fireworks, a concert, an aperitif, a bike ride, and boules and Provençal game tournaments.
L’événement Fête de la Saint-Baqui Jouques a été mis à jour le 2026-09-08 par Commune de Jouques
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