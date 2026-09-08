Fête de la Saint-Baqui Jouques

Informations pratiques

Jouques

Fête de la Saint-Baqui

Du vendredi 2 au mardi 6 octobre 2026 le lundi et mardi. Le vendredi à partir de 21h. Le samedi à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 21h15. Le dimanche à partir de 11h, à partir de 12h30 et à partir de 14h30. Place des Anciens Combattants Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-02

Fête votive de Saint Baqui à Jouques avec des animations gratuites, un grand bal, des jeux pour enfants, une course de caisses à savon, un feu d’artifice, un concert, un apéritif, fête foraine, concours de boules et de jeu provençal.

La fête de la Saint-Baqui est largement diversifiée pour proposer un programme pour tous les publics. Une scène ouverte sera spécialement montée pour présenter les talents de Jouques, que ce soit humour, performances sportives et artistiques…. Comme à la télévision.



Manèges tous les jours



VENDREDI 2 OCTOBRE



21h – Grand bal avec l’orchestre Quartz



Centre socio culturel



SAMEDI 3 OCTOBRE



10h – Jeux pour enfants dans le Grand Pré, avec l’APE de Jouques



14h30 – Démonstration de caisses à savon



Route de Vauvenargues



21h15 – Grand feu d’artifice



Centre du village



DIMANCHE 4 OCTOBRE



Centre socio culturel



11h – Concert de l’Orchestre Philharmonique de Villelaure



12h30 – Apéritif du Comité des Fêtes



12h30 – Ravitaillement Cézanne Classique



14h30 – Spectacle Les Étoiles de Jouques



CONCOURS DE PÉTANQUE – DIMANCHE 4 OCTOBRE



Concours de pétanque du Comité des Fêtes, en triplettes, assuré par La Boule Jouquarde



Inscriptions à partir de 8h30



Début du concours : 10h



Pause d’1h30 à midi, puis reprise l’après-midi



Buvette et restauration sur place



CONCOURS OFFICIEL DE JEU PROVENÇAL – LUNDI 5 ET MARDI 6 OCTOBRE



Organisé par La Boule Jouquarde



Inscriptions à partir de 8h30



Triplettes – 64 équipes maximum



️ Tombola : de nombreux lots à gagner, dont un repas ou un week-end à la montagne ! .

Place des Anciens Combattants Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitefetesjouques@gmail.com

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English :

Saint Baqui’s parish festival in Jouques, featuring free activities, a grand dance, children’s games, a soapbox race, fireworks, a concert, an aperitif, a bike ride, and boules and Provençal game tournaments.

L’événement Fête de la Saint-Baqui Jouques a été mis à jour le 2026-09-08 par Commune de Jouques