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AGENDA · Jouques

Fête de la Saint-Baqui Jouques

vendredi 2 octobre 2026 · Jouques

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Adresse
Place des Anciens Combattants
Ville
13490 Jouques
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Jouques

Fête de la Saint-Baqui

Du vendredi 2 au mardi 6 octobre 2026 le lundi et mardi. Le vendredi à partir de 21h. Le samedi à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 21h15. Le dimanche à partir de 11h, à partir de 12h30 et à partir de 14h30. Place des Anciens Combattants Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-02

Fête votive de Saint Baqui à Jouques avec des animations gratuites, un grand bal, des jeux pour enfants, une course de caisses à savon, un feu d’artifice, un concert, un apéritif, fête foraine, concours de boules et de jeu provençal.
La fête de la Saint-Baqui est largement diversifiée pour proposer un programme pour tous les publics. Une scène ouverte sera spécialement montée pour présenter les talents de Jouques, que ce soit humour, performances sportives et artistiques…. Comme à la télévision.

Manèges tous les jours

VENDREDI 2 OCTOBRE

21h – Grand bal avec l’orchestre Quartz

Centre socio culturel

SAMEDI 3 OCTOBRE

10h – Jeux pour enfants dans le Grand Pré, avec l’APE de Jouques

14h30 – Démonstration de caisses à savon

Route de Vauvenargues

21h15 – Grand feu d’artifice

Centre du village

DIMANCHE 4 OCTOBRE

Centre socio culturel

11h – Concert de l’Orchestre Philharmonique de Villelaure

12h30 – Apéritif du Comité des Fêtes

12h30 – Ravitaillement Cézanne Classique

14h30 – Spectacle Les Étoiles de Jouques

CONCOURS DE PÉTANQUE – DIMANCHE 4 OCTOBRE

Concours de pétanque du Comité des Fêtes, en triplettes, assuré par La Boule Jouquarde

Inscriptions à partir de 8h30

Début du concours : 10h

Pause d’1h30 à midi, puis reprise l’après-midi

Buvette et restauration sur place

CONCOURS OFFICIEL DE JEU PROVENÇAL – LUNDI 5 ET MARDI 6 OCTOBRE

Organisé par La Boule Jouquarde

Inscriptions à partir de 8h30

Triplettes – 64 équipes maximum

️ Tombola : de nombreux lots à gagner, dont un repas ou un week-end à la montagne !   .

Place des Anciens Combattants Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   comitefetesjouques@gmail.com

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English :

Saint Baqui’s parish festival in Jouques, featuring free activities, a grand dance, children’s games, a soapbox race, fireworks, a concert, an aperitif, a bike ride, and boules and Provençal game tournaments.

L’événement Fête de la Saint-Baqui Jouques a été mis à jour le 2026-09-08 par Commune de Jouques

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