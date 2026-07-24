Informations pratiques

Lucelle

Fête de la Saint Bernard à Lucelle

Route Internationale Lucelle Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Messe suivi d’un repas. Renseignements et réservations repas avant le 14 août au 03 89 40 17 44

Messe à la chappelle, célébrée par le Cardinal Barbarin, suivie d’un repas (sur réservation avant le 14 août)

Carpe, frites, salade verte, tarte, café ou jambon braisé, salade de pommes de terre et salade verte, tarte, café.

Boissons non comprises

Présence de la Société d’Histoire du Sundgau .

Route Internationale Lucelle 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 17 44 contact@mariepire.fr

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English :

Mass followed by a meal. For information and meal reservations, please call 03 89 40 17 44 by August 14.

L’événement Fête de la Saint Bernard à Lucelle Lucelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sundgau