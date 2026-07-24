Fête de la Saint Bernard à Lucelle Lucelle
dimanche 23 août 2026 · Lucelle
Informations pratiques
Lucelle
Fête de la Saint Bernard à Lucelle
Route Internationale Lucelle Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Messe suivi d’un repas. Renseignements et réservations repas avant le 14 août au 03 89 40 17 44
Messe à la chappelle, célébrée par le Cardinal Barbarin, suivie d’un repas (sur réservation avant le 14 août)
Carpe, frites, salade verte, tarte, café ou jambon braisé, salade de pommes de terre et salade verte, tarte, café.
Boissons non comprises
Présence de la Société d’Histoire du Sundgau .
Route Internationale Lucelle 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 17 44 contact@mariepire.fr
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English :
Mass followed by a meal. For information and meal reservations, please call 03 89 40 17 44 by August 14.
L’événement Fête de la Saint Bernard à Lucelle Lucelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sundgau