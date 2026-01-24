Fête de la Saint Blaise à Saint Félix d’Anglars St Felix Anglars-Saint-Félix
Fête de la Saint Blaise à Saint Félix d’Anglars St Felix Anglars-Saint-Félix samedi 7 février 2026.
Organisé par le Comité des fêtes de Saint Félix.
Samedi 7 février:
19h apéro concert avec La CaRRioLe
21h concert avec La Deryves (restauration sur place, saucisses/frites)
23h bal animé par Dj coco
Dimanche 8 février:
8h Petit-déjeuner Escargots/Tripoux
16h Thé dansant avec Véronique Pomies
20h Repas fritons de canard/soupe au fromage
suivi d’un bal musette animé par Véronique Pomies .
St Felix Route de la paperie Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 70 52 01 18 jlthamalet@hotmail.fr
English :
Organized by the Comité des fêtes de Saint Félix.
