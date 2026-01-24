Fête de la Saint Blaise à Saint Félix d’Anglars St Felix Anglars-Saint-Félix

Fête de la Saint Blaise à Saint Félix d’Anglars

St Felix Route de la paperie Anglars-Saint-Félix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Organisé par le Comité des fêtes de Saint Félix.

Samedi 7 février:

19h apéro concert avec La CaRRioLe

21h concert avec La Deryves (restauration sur place, saucisses/frites)

23h bal animé par Dj coco

Dimanche 8 février:

8h Petit-déjeuner Escargots/Tripoux

16h Thé dansant avec Véronique Pomies

20h Repas fritons de canard/soupe au fromage

suivi d’un bal musette animé par Véronique Pomies .

St Felix Route de la paperie Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie +33 6 70 52 01 18 jlthamalet@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Comité des fêtes de Saint Félix.

L’événement Fête de la Saint Blaise à Saint Félix d’Anglars Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)