Fête de la Saint Blaise Ceyroux
Fête de la Saint Blaise Ceyroux samedi 7 février 2026.
Fête de la Saint Blaise
Salle des Fêtes Ceyroux Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Repas Pot-au-Feu ,
Menu kir, soupe, tête de veau ou charcuterie, pot-au-feu, fromage, dessert,
Animation karaoké avec Vibrason Animation,
Tarifs adulte 22 €uros, 12 ans gratuit,
Réservations et choix de l’entrée avant le 05 Février au 06 27 71 30 25 ou 06 27 46 41 16. .
Salle des Fêtes Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint Blaise
L’événement Fête de la Saint Blaise Ceyroux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse