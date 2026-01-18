Fête de la Saint Blaise Ceyroux

Fête de la Saint Blaise

Repas Pot-au-Feu ,

Menu kir, soupe, tête de veau ou charcuterie, pot-au-feu, fromage, dessert,

Animation karaoké avec Vibrason Animation,

Tarifs adulte 22 €uros, 12 ans gratuit,

Réservations et choix de l’entrée avant le 05 Février au 06 27 71 30 25 ou 06 27 46 41 16. .

Salle des Fêtes Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 41 16

