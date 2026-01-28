Fête de la Saint-Blaise LORTET Lortet

Fête de la Saint-Blaise

LORTET A la salle des fêtes Lortet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Fête de la Saint Blaise à Lortet !

Samedi 7 février Repas poule au pot ! 20€ adulte, 10€ moins de 12 ans et gratuit moins de 5 ans.

Menu Bouillon aux perles du Japon, Farce et légumes, poule sauce blanche et riz, fromage, flan maison, café et vin.

Réservation avant le 4 février 06 28 76 71 97 ou 06 24 49 04 62 (heures repas)

Dimanche 8 février

10h30 cérémonie religieuse, 11h30 dépôt de gerbe, 12h00 apéritif offert par les conscrits, 12h30 aubade.

LORTET A la salle des fêtes Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 49 04 62

English :

Saint Blaise’s feast at Lortet!

Saturday February 7: Poule au Pot meal! 20? adult, 10? under 12 and free under 5.

Menu: Japanese pearl broth, stuffing and vegetables, chicken in white sauce and rice, cheese, homemade flan, coffee and wine.

Reservations by February 4: 06 28 76 71 97 or 06 24 49 04 62 (mealtimes)

Sunday, February 8

10:30 a.m.: religious ceremony, 11:30 a.m.: wreath-laying ceremony, 12:00 p.m.: aperitif offered by the conscrits, 12:30 p.m.: aubade.

