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AGENDA · Réalcamp

Fête de la Saint Christophe à Réalcamp Réalcamp

samedi 25 juillet 2026 · Réalcamp

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Adresse
Centre du village
Ville
76340 Réalcamp
Département
Seine-Maritime
Tarif

Réalcamp

Fête de la Saint Christophe à Réalcamp

Centre du village Réalcamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-25

Fête patronale organisée par le comité des fêtes
Fête foraine tout au long du weekend !!
> Samedi 25 juillet Brocante dès 6h30 rue des pâtures Restauration et buvette sur place
> Dimanche 26 juillet Dès 14h Défilé de chars et groupes musicaux et nombreuses surprises
> Lundi 27 juillet Repas froid à la salle des fêtes Uniquement sur réservation
Infos 02 35 93 26 36   .

Centre du village Réalcamp 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 26 36 

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English : Fête de la Saint Christophe à Réalcamp

L’événement Fête de la Saint Christophe à Réalcamp Réalcamp a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Aumale Blangy