Fête de la Saint Christophe à Réalcamp Réalcamp
samedi 25 juillet 2026 · Réalcamp
Informations pratiques
Réalcamp
Fête de la Saint Christophe à Réalcamp
Centre du village Réalcamp Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
Fête patronale organisée par le comité des fêtes
Fête foraine tout au long du weekend !!
> Samedi 25 juillet Brocante dès 6h30 rue des pâtures Restauration et buvette sur place
> Dimanche 26 juillet Dès 14h Défilé de chars et groupes musicaux et nombreuses surprises
> Lundi 27 juillet Repas froid à la salle des fêtes Uniquement sur réservation
Infos 02 35 93 26 36 .
Centre du village Réalcamp 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 26 36
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English : Fête de la Saint Christophe à Réalcamp
L’événement Fête de la Saint Christophe à Réalcamp Réalcamp a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Aumale Blangy