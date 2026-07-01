Informations pratiques

Réalcamp

Fête de la Saint Christophe à Réalcamp

Centre du village Réalcamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

Fête patronale organisée par le comité des fêtes

Fête foraine tout au long du weekend !!

> Samedi 25 juillet Brocante dès 6h30 rue des pâtures Restauration et buvette sur place

> Dimanche 26 juillet Dès 14h Défilé de chars et groupes musicaux et nombreuses surprises

> Lundi 27 juillet Repas froid à la salle des fêtes Uniquement sur réservation

Infos 02 35 93 26 36 .

Centre du village Réalcamp 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 26 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Christophe à Réalcamp

L’événement Fête de la Saint Christophe à Réalcamp Réalcamp a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Aumale Blangy