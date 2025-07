Fête de la Saint-Christophe Caudrot

Fête de la Saint-Christophe Caudrot vendredi 18 juillet 2025.

Fête de la Saint-Christophe

Place des Tilleuls Caudrot Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 08:30:00

fin : 2025-07-20 12:30:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20

Fête de la Saint-Christophe, le comité des fêtes Caudrot Anim vient de communiquer l’affiche et le programme de la fête communale, la Saint-Christophe, qui se déroulera les 18, 19 et 20 juillet. Soirée bal, concours de pêche, grande fête du samedi soir, feu d’artifice, forains, vide grenier … pour un week end de folie en perspective ! Pour le repas du samedi soir, vous pouvez réserver aux permanences des dimanches matins au marché ainsi qu’avec le lien ci-dessous via HelloAsso. On vous y attend nombreux pour ce week-end festif. .

Place des Tilleuls Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 81 23 mairiecaudrot@orange.fr

