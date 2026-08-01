Fête de la Saint-Christophe Salle polyvalente – Etzling

Informations pratiques

Etzling

Fête de la Saint-Christophe

Salle polyvalente – Rue de la Montée Etzling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Cortège et bénédiction de tous les véhicules (poussettes, vélos et trottinettes, voitures, tracteurs, camions…) Messe en plein air si le temps le permet, sinon à l’Eglise. Exposition de véhicules anciens jusqu’à 16h00.Tout public

0 .

Salle polyvalente – Rue de la Montée Etzling 57460 Moselle Grand Est +33 6 83 37 65 78

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English :

Procession and blessing of all vehicles (strollers, bicycles and scooters, cars, tractors, trucks, etc.). Outdoor Mass, weather permitting; otherwise, in the church. Vintage vehicle exhibition until 4:00 p.m.

L’événement Fête de la Saint-Christophe Etzling a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH