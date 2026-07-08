Informations pratiques

Haute-Vigneulles

Fête de la Saint-Christophe

Haute-Vigneulles Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Un rendez vous estival incontournable, réputé pour son ambiance chaleureuse et l’accueil authentique d’un petit village mosellan.

Depuis 1954, cette fête traditionnelle séduit visiteurs et habitants par son atmosphère conviviale et son caractère unique.

Entrée gratuite et animations gratuites (hors manège) les 2 jours

Samedi 8 août Soirée festive animée par DJ Steph Restauration dès 18h30 pizzas, flamm’s, currywurst, casse-croûtes, frites

Dimanche 9 août 10h bénédiction des véhicules + messe en plein air

Après midi dansante avec l’orchestre Fa Si La Danser Animations familiales 40 jeux en bois d’antan, expositions de tracteurs agricoles anciens et tracteurs routiers décorés, manège

Restauration jambons à la broche (midi et soir), pizzas et flamm’s dès 18h30, frites, casse-croute…Tout public

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Haute-Vigneulles 57690 Moselle Grand Est poinsjp@gmail.com

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English :

A must-see summer event, renowned for its warm atmosphere and the genuine hospitality of a small village in the Moselle region.

Since 1954, this traditional festival has charmed visitors and locals alike with its friendly atmosphere and unique character.

Free admission and free entertainment (excluding rides) on both days

Saturday, August 8: ? Festive evening hosted by DJ Steph ? Food available starting at 6:30 p.m.: pizzas, flammés, currywurst, sandwiches, fries

Sunday, August 9: ? 10:00 a.m.: Blessing of the vehicles + outdoor Mass

Afternoon dance with the Fa Si La Danser orchestra Family entertainment: 40 vintage wooden games, exhibits of antique farm tractors and decorated road tractors, carousel

Food: spit-roasted hams (lunch and dinner), pizzas and flammés starting at 6:30 p.m., French fries, snacks…

L’événement Fête de la Saint-Christophe Haute-Vigneulles a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE