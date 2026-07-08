Fête de la Saint-Christophe Haute-Vigneulles
samedi 8 août 2026 · Haute-Vigneulles
Informations pratiques
Haute-Vigneulles
Fête de la Saint-Christophe
Haute-Vigneulles Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Un rendez vous estival incontournable, réputé pour son ambiance chaleureuse et l’accueil authentique d’un petit village mosellan.
Depuis 1954, cette fête traditionnelle séduit visiteurs et habitants par son atmosphère conviviale et son caractère unique.
Entrée gratuite et animations gratuites (hors manège) les 2 jours
Samedi 8 août Soirée festive animée par DJ Steph Restauration dès 18h30 pizzas, flamm’s, currywurst, casse-croûtes, frites
Dimanche 9 août 10h bénédiction des véhicules + messe en plein air
Après midi dansante avec l’orchestre Fa Si La Danser Animations familiales 40 jeux en bois d’antan, expositions de tracteurs agricoles anciens et tracteurs routiers décorés, manège
Restauration jambons à la broche (midi et soir), pizzas et flamm’s dès 18h30, frites, casse-croute…Tout public
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Haute-Vigneulles 57690 Moselle Grand Est poinsjp@gmail.com
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English :
A must-see summer event, renowned for its warm atmosphere and the genuine hospitality of a small village in the Moselle region.
Since 1954, this traditional festival has charmed visitors and locals alike with its friendly atmosphere and unique character.
Free admission and free entertainment (excluding rides) on both days
Saturday, August 8: ? Festive evening hosted by DJ Steph ? Food available starting at 6:30 p.m.: pizzas, flammés, currywurst, sandwiches, fries
Sunday, August 9: ? 10:00 a.m.: Blessing of the vehicles + outdoor Mass
Afternoon dance with the Fa Si La Danser orchestra Family entertainment: 40 vintage wooden games, exhibits of antique farm tractors and decorated road tractors, carousel
Food: spit-roasted hams (lunch and dinner), pizzas and flammés starting at 6:30 p.m., French fries, snacks…
L’événement Fête de la Saint-Christophe Haute-Vigneulles a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE