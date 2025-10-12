Fête de la Saint-Clair Guérande

Fête de la Saint-Clair Guérande dimanche 12 octobre 2025.

Fête de la Saint-Clair

Village de Saillé Guérande Loire-Atlantique

La fête de la Saint-Clair revient cette année encore avec de nombreuses animations danses, chants traditionnels, défilé, jeux, restauration et l’incontournable vide-grenier ! Plus d’une centaine d’exposants sont attendus dans les rues du village, dont pour une bonne moitié, des habitants de Saillé…

Cette année, l’évêque de Diocèse de Nantes viendra inaugurer le clocher refait à neuf à 10h. Et la messe suivra dans l’église à nouveau ouverte.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Jeanne de Navarre, le comité des fêtes de Saillé ainsi que le Café des Marais. .

Village de Saillé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 14 34 26 ape.saille@yahoo.com

