Fête de la Saint-Denis à Ardon • Rando VTT & Course de draisienne Ardon
Fête de la Saint-Denis à Ardon • Rando VTT & Course de draisienne Ardon dimanche 21 septembre 2025.
Fête de la Saint-Denis à Ardon • Rando VTT & Course de draisienne
Ardon Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Fête de la Saint-Denis à Ardon Rando VTT & Course de draisienne
Le dimanche 21 septembre 2025, direction Ardon pour une matinée sportive et festive à l’occasion de la fête de la Saint-Denis !
Fête de la Saint-Denis à Ardon Rando VTT & Course de draisienne
Le dimanche 21 septembre 2025, direction Ardon pour une matinée sportive et festive à l’occasion de la fête de la Saint-Denis !
Départs de la rando VTT entre 8h et 10h au gymnase d’Ardon :
13 km (1 ravitaillement) 3 €
23 km (1 ravitaillement) 4 €
43 km (2 ravitaillements) 5 €
Inscriptions sur place ou en ligne
À 10h45, place à la course de draisienne pour les 2-5 ans (1 €)
⚠️ Casque obligatoire draisienne non fournie protections conseillées .
Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire codf.ardon@gmail.com
English :
Fête de la Saint-Denis à Ardon ? Mountain bike ride & draisienne race
On Sunday September 21, 2025, head to Ardon for a morning of sport and festivities to celebrate the fête de la Saint-Denis!
German :
Fest von Saint-Denis in Ardon ? Mountainbike-Tour und Draisinenrennen
Am Sonntag, den 21. September 2025, geht es nach Ardon zu einem sportlichen und festlichen Vormittag anlässlich des Festes von Saint-Denis!
Italiano :
Festa di Saint-Denis ad Ardon? Giro in mountain bike e gara di draisienne
Domenica 21 settembre 2025, recatevi ad Ardon per una mattinata di sport e di festa in occasione della festa di Saint-Denis!
Espanol :
Fiesta de Saint-Denis en Ardon ? Paseo en bicicleta de montaña y carrera de arrastre
El domingo 21 de septiembre de 2025, acérquese a Ardon para disfrutar de una mañana deportiva y festiva con motivo de la fiesta de Saint-Denis
L’événement Fête de la Saint-Denis à Ardon • Rando VTT & Course de draisienne Ardon a été mis à jour le 2025-08-07 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN