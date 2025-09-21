Fête de la Saint-Denis à Ardon • Rando VTT & Course de draisienne Ardon

Ardon Loiret

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025, direction Ardon pour une matinée sportive et festive à l’occasion de la fête de la Saint-Denis !

Le dimanche 21 septembre 2025, direction Ardon pour une matinée sportive et festive à l’occasion de la fête de la Saint-Denis !

Départs de la rando VTT entre 8h et 10h au gymnase d’Ardon :

13 km (1 ravitaillement) 3 €

23 km (1 ravitaillement) 4 €

43 km (2 ravitaillements) 5 €

Inscriptions sur place ou en ligne

À 10h45, place à la course de draisienne pour les 2-5 ans (1 €)

⚠️ Casque obligatoire draisienne non fournie protections conseillées .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire codf.ardon@gmail.com

English :

Fête de la Saint-Denis à Ardon ? Mountain bike ride & draisienne race

On Sunday September 21, 2025, head to Ardon for a morning of sport and festivities to celebrate the fête de la Saint-Denis!

German :

Fest von Saint-Denis in Ardon ? Mountainbike-Tour und Draisinenrennen

Am Sonntag, den 21. September 2025, geht es nach Ardon zu einem sportlichen und festlichen Vormittag anlässlich des Festes von Saint-Denis!

Italiano :

Festa di Saint-Denis ad Ardon? Giro in mountain bike e gara di draisienne

Domenica 21 settembre 2025, recatevi ad Ardon per una mattinata di sport e di festa in occasione della festa di Saint-Denis!

Espanol :

Fiesta de Saint-Denis en Ardon ? Paseo en bicicleta de montaña y carrera de arrastre

El domingo 21 de septiembre de 2025, acérquese a Ardon para disfrutar de una mañana deportiva y festiva con motivo de la fiesta de Saint-Denis

