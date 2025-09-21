Fête de la Saint-Denis à Ardon • Vide-grenier & spectacles de cirque Ardon
Fête de la Saint-Denis à Ardon • Vide-grenier & spectacles de cirque Ardon dimanche 21 septembre 2025.
Début : 2025-09-21 07:00:00
2025-09-21
Toujours le 21 septembre 2025, prolongez la fête à Ardon avec un vide-grenier festif accompagné d’animations circassiennes pour petits et grands !
Toujours le 21 septembre 2025, prolongez la fête à Ardon avec un vide-grenier festif accompagné d’animations circassiennes pour petits et grands !
Spectacles de cirque
️ Vide-grenier dès 7h (10 € les 4 mètres) Inscriptions sur place ou en ligne
Marché de producteurs
️ Restauration sur place
Animations pour les enfants
Infos 07 81 64 57 67
codf.ardon@gmail.com .
Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Saint-Denis festival in Ardon ? Garage sale & circus shows
Also on September 21, 2025, extend the festivities in Ardon with a festive garage sale and circus entertainment for young and old!
German :
Fest von Saint-Denis in Ardon ? Flohmarkt & Zirkusvorführungen
Verlängern Sie das Fest in Ardon ebenfalls am 21. September 2025 mit einem festlichen Flohmarkt, der von Zirkusvorführungen für Groß und Klein begleitet wird!
Italiano :
Festa di Saint-Denis ad Ardon ? Vendita di garage e spettacoli circensi
Sempre il 21 settembre 2025, prolungate i festeggiamenti ad Ardon con una festosa vendita di garage accompagnata da spettacoli circensi per grandi e piccini!
Espanol :
Fiesta de Saint-Denis en Ardon ? Venta de garaje y espectáculos de circo
Siempre el 21 de septiembre de 2025, prolongue las fiestas en Ardon con una festiva venta de garaje acompañada de espectáculos circenses para grandes y pequeños
