Fête de la Saint-Denis à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt

Lyons-la-Forêt Eure

Dans le cadre de la fête de la Saint-Denis à Lyons-la-Forêt, l’association pomologique de Haute-Normandie et le comité des fêtes organisent une exposition de 200 fruits de variétés anciennes dans le grenier de la halle.

Venez profiter du marché des métiers d’art et d’une visite du verger conservatoire pour l’occasion.

Une démonstration de pressage de pommes à l’ancienne aura lieu le dimanche 8 octobre. Ne ratez pas l’exposition apicole visible tout le week-end ! .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 74 61 71 09

