Fête de la Saint-Eloi # 2

Salle des fêtes Glanges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Le feu, le fer et la fête sont de retour !

Deux jours de démonstrations artisanales (forge, orfèvrerie, métallurgie, taille de pierre…), d’expérimentations autour du feu et de la création du métal.

Ambiance médiévale, animations tout public, stands d’artisans, soirée festive le samedi soir et capsule temporelle à enfouir le dimanche.

Un week-end de passion, de transmission et de convivialité à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine frapacho87@gmail.com

English : Fête de la Saint-Eloi # 2

German : Fête de la Saint-Eloi # 2

Italiano :

Espanol : Fête de la Saint-Eloi # 2

L’événement Fête de la Saint-Eloi # 2 Glanges a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne