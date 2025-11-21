Fête de la Saint-Éloi 3ème édition Au pied de la statue Saint Joseph Espaly-Saint-Marcel

Fête de la Saint-Éloi 3ème édition

Au pied de la statue Saint Joseph 9 rue abbé Fontanille Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Des forgerons venus de toute la France vont se rassembler au pied de la statue Saint-Joseph à Espaly-Saint-Marcel pour cette 3ème édition de la fête de la Saint-Eloi.

English :

Blacksmiths from all over France will gather at the foot of the Saint-Joseph statue in Espaly-Saint-Marcel for this 3rd edition of the Saint-Eloi festival.

German :

Schmiede aus ganz Frankreich werden sich am Fuße der Statue Saint-Joseph in Espaly-Saint-Marcel zu dieser dritten Ausgabe des Festes des Heiligen Eloi versammeln.

Italiano :

Fabbri provenienti da tutta la Francia si riuniranno ai piedi della statua di Saint-Joseph a Espaly-Saint-Marcel per questa terza edizione del festival Saint-Eloi.

Espanol :

Herreros de toda Francia se reúnen a los pies de la estatua de San José, en Espaly-Saint-Marcel, con motivo de la 3ª edición de la fiesta de Saint-Eloi.

