Fête de la Saint Eloi d’Auriol Auriol 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Saint Eloi d’Auriol Du vendredi 4 au lundi 7 juillet 2025. Cours du 4 Septembre Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-04

La fête de Saint-Eloi en Provence, était l’une des plus pittoresques tant elle était le symbole de la vie quotidienne des paysans. Toutes les bêtes de somme étaient sorties et conduites par leurs maîtres pour recevoir la bénédiction annuelle.

Aujourd’hui cette tradition est toujours présente et reste l’occasion d’un grand moment festif.



Vendredi 4

19h30 moules frites, fête foraine et animation musicale avec l’orchestre Kontrast.

Tarif 15 € repas à table

Samedi 5

22h grand bal

Dimanche 6

9h30 messe avec la participation des groupes folkloriques, des fifres de Signes, des dansaïres du Loriot et d’un groupe de Savoie.

10h30 grande cavalcade, bénédiction des chevaux.

Après-midi fête foraine

22h grand bal .

Lundi 7

12h aïoli monstre avec animation musette dans la cour de la paroisse.

Tarif 25 €

Réservation obligatoire 06 08 67 66 80 .

Cours du 4 Septembre

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 67 66 80

English :

The feast of Saint-Eloi in Provence was one of the most picturesque, so much so that it symbolized the daily life of peasants. All the beasts of burden were taken out and led by their masters to receive the annual blessing.

German :

Das Fest von Saint-Eloi in der Provence war eines der malerischsten, da es das Symbol des täglichen Lebens der Bauern war. Alle Lasttiere wurden herausgeholt und von ihren Besitzern geführt, um den jährlichen Segen zu erhalten.

Italiano :

La festa di Saint-Eloi in Provenza era una delle più pittoresche e simboleggiava la vita quotidiana dei contadini. Tutte le bestie da soma venivano portate fuori e condotte dai loro padroni per ricevere la benedizione annuale.

Espanol :

La fiesta de Saint-Eloi en Provenza era una de las más pintorescas, símbolo de la vida cotidiana de los campesinos. Todas las bestias de carga eran sacadas y conducidas por sus amos para recibir la bendición anual.

L’événement Fête de la Saint Eloi d’Auriol Auriol a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile